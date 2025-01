Ufficiale Klimkova torna in Repubblica Ceca: è la nuova ct della nazionale femminile

Dopo una lunga esperienza internazionale alla guida delle nazionali giovanili in Nuova Zelanda e USA e un triennio sulla panchina della Nuova Zelanda, Jitka Klimkova torna a casa e assume il ruolo di allenatrice della nazionale femminile della Repubblica Ceca a partire da febbraio. Lo ha annunciato la Federcalcio del paese dell’est Europa salutando il suo predecessore Karel Rada a cui era scaduto il contratto a dicembre.

“Klimkova è l’allenatrice di calcio femminile ceca di maggior successo di sempre, ha una lunga esperienza ai massimi livelli soprattutto negli Stati Uniti che sono una potenza in questo settore. - spiega il presidente della FACR Petr Fousek - Ha ottenuto numerosi successi straordinari all'estero ed è positivo per noi che ora voglia sfruttare la sua esperienza con la nazionale ceca. Non c'è alcun cambiamento nei nostri obiettivi di tornare nel Gruppo A della Nations League e di raggiungere la fase finale della Coppa del Mondo in Brasile nel 2027".

"Non vedo l'ora di lavorare con la nazionale femminile ceca e di collaborare con la federazione calcistica. Credo che sia il momento giusto per ritornare e mettere a frutto la mia esperienza a casa in Repubblica Ceca. - queste le prime parole della nuova ct - Il nostro obiettivo principale sarà quello di impostare uno stile di gioco che contribuirà al successo nella Nations League. L'anno prossimo lotteremo per la partecipazione al Campionato mondiale femminile”.