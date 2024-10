Ufficiale L'attacco del Como Women parla americano. Dall'Orlando Pride arriva Kerr

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Como Women annuncia "l’arrivo a titolo definitivo della giocatrice statunitense Alexandra Catherine Kerr.

L’attaccante classe 2001 arriva a Como dall’Orlando Pride, squadra professionistica della NWSL (National Women’s Soccer League), il massimo campionato statunitense di calcio femminile.

La Kerr ha iniziato a praticare calcio in adolescenza negli anni trascorsi presso la Chapel Hill High School, dove ha stabilito un record scolastico in una sola stagione, segnando 44 gol al secondo anno e 42 al quarto anno nel 2019. Nello stesso anno ha iniziato la carriera universitaria, vestendo per quattro anni la maglia dei Vanderbilt Commodores, per poi approdare nel 2023 ai Texas Tech Red Raiders. Durante il periodo universitario ha conquistato 3 Championships, di cui due con i Vanderbilt nella SEC (Southeastern Conference) e uno con i Texas Tech.

Nel 2024 fa il debutto nella NWSL con la maglia dell’Orlando Pride".

Fanno seguito le parole della calciatrice americana ai canali ufficiali del club: "Il mio periodo a Orlando mi ha davvero preparato per questa opportunità al Como Women. Ho potuto giocare e imparare da molte delle migliori giocatrici del mondo, oltre a sviluppare una mentalità vincente. Sono molto grata per questa nuova sfida in Italia. Sono entusiasta di far parte di un club di alto livello con un approccio così progressivo alla crescita del calcio femminile”.