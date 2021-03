L’Old Trafford apre alle Women. Per la prima volta un match femminile nel Teatro dei Sogni

Il Manchester United ha annunciato sul proprio sito che per la prima volta nella storia le porte dell’Old Trafford, l’iconico stadio dei Red Devils, ospiterà una gara della squadra femminile. Approfittando della pausa delle Nazionali infatti la squadra allenata da Casey Stoner scenderà in campo nel Teatro dei Sogni per sfidare il West Ham in un gara della Women’s Super League, il massimo campionato inglese.

“Giocare all'Old Trafford sarà un momento speciale nella storia di questa squadra e una fantastica opportunità per mettere in mostra il calcio femminile che negli ultimi anni ha avuto una crescita enorme. - spiega l’allenatrice Stoner come si legge sul sito del club – Ovviamente ci mancheranno i nostri fans che sono una parte così importante di questa società anche se abbiamo sentito il loro incredibile sostegno da lontano per tutta la stagione. Siamo tutti ansiosi di poterli riportare allo stadio il prima possibile e speriamo che possano avere l’opportunità di vedere ancora la squadra giocare all’Old Trafford in futuro”.