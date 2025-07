Ufficiale La Lazio rinforza l’attacco pescando in casa Milan: arriva Karczewska a titolo definitivo

Dopo una sola stagione in forza al Milan, dove ha segnato quattro gol in 20 presenze, per l’attaccante polacca Nikola Karczewska c’è una nuova tappa in Italia. La calciatrice ha infatti firmato un contratto con la Lazio come comunicano i due club sui propri profili ufficiali:

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Nikola Karczewska dall’ A.C. Milan. Attaccante polacca classe 1999, in carriera può vantare esperienze prestigiose con le maglie di Tottenham, Bayer Leverkusen e Milan. Con la propria selezione nazionale, inoltre, ha collezionato ventitré presenze siglando otto reti”.

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Nikola Karczewska alla SS Lazio. Il Club ringrazia Nikola per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Karczewska, che vanta otto gol in 23 presenze con la Polonia – che però non l’ha convocata per l’Europeo -, nonostante sia solamente una classe ‘99 ha già giocato in cinque paesi diversi: Polonia (Lodz e Gornik Leczna), Francia (Fleury), Inghilterra (Tottenham) e Germania (Bayer Leverkusen) e ovviamente Italia.