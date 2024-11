Ufficiale La Roma blinda una delle sue stelle: la norvegese Haavi firma fino al 2026

La Roma ha annunciato di aver blindato una delle stelle della formazione femminile come l'attaccante norvegese Emilie Haavi, classe '92, che ha firmato un accordo per altri due anni. Di seguito la nota del club:

L’AS Roma è lieta di annunciare che Emilie Haavi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Arrivata nella Capitale nel 2021, Emilie è stata tra le protagoniste della squadra contribuendo alla vittoria di due Scudetti, una Supercoppa e una Coppa Italia.

L’attaccante giallorossa ha raccolto 105 presenze e 26 reti in tutte le competizioni, aggiudicandosi anche il premio di miglior calciatrice della Serie A Femminile 2022-23.

"Sono molto contenta di aver rinnovato il mio contratto perché la Roma per me è diventata una seconda famiglia”, ha dichiarato Haavi dopo la firma sul rinnovo.

E ancora: “Voglio ringraziare il Club e la Proprietà per tutto quello che sta facendo per il calcio femminile e per me, non vedo l’ora di condividere altri bei momenti insieme a tutti i tifosi giallorossi."