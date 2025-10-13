Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"

“Dicono che la terza volta sia quella buona. Ho sempre detto che avrei fatto di tutto per evitare che la palla entri in rete. Quell’obiettivo è sacro a darò sempre tutta me stessa per mantenere la porta inviolata. Purtroppo questo porta a dei rischi. Ogni posizione porta a dei rischi". Inizia così il post della portiera del Milan Selena Babb che per la terza volta nell'ultimo anno dovrà andare sotto i ferri per risolvere un problema al menisco in quello che è un vero e proprio calvario sportivo.

"Adesso sono 477 i giorni passati dal mio infortunio, un “semplice” infortunio al menisco che si è trasformato in un infortunio al menisco molto complesso, ma si sa che non si può mai fermare nessuno con la mentalità di chi vuole vincere e avere successo. - prosegue la canadese sul proprio profilo Instagram - Gli infortuni sono cose che, purtroppo, accadono nel calcio, ti mettono alla prova in modi che non ti saresti mai aspettata, ma soprattutto ti mostrano quanto davvero forte sei! Non vedo l’ora di quel giorno in cui potrò dire: “Sono tornata”, ma fino a quel momento lavorerò il più duramente possibile per essere migliore rispetto al passato, con un sorriso stampato in faccia.

Ricorda che il duro lavoro è sempre ripagato e la vita è migliore quando la affronti con il sorriso. Ci vediamo presto, campo! Sto arrivando!”