Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb

Un vero e proprio calvario, è quello che Selena Babb sta affrontando dall’ottobre dello scorso anno. La portiera del Milan infatti si è dovuta nuovamente operare al menisco del ginocchio per la terza volta in un anno dopo quelle di ottobre 2024 e marzo 2025 che le fecero saltare tutta la scorsa stagione. La classe ‘95 infatti è scesa in campo per l’ultima volta in una gara ufficiale il 18 maggio dello scorso anno nella sfida contro la Sampdoria.

È lo stesso Milan con una nota ufficiale a comunicare la nuova operazione della canadese: “AC Milan comunica che Selena Babb, nella giornata di ieri, è stata sottoposta a un intervento in artroscopia per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. - si legge nel comunicato - L'intervento, eseguito presso la Casa di Cura la Madonnina, è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza Selena inizierà da subito la riabilitazione”.

Babb dunque continuerà il suo percorso di recupero per qualche altro mese in attesa di poter tornare in campo dopo una serie di sfortunati eventi e dimostrare di poter essere più forte delle avversità che l’hanno colpita in quest’ultimo anno. L’obiettivo è rientrare prima della fine della stagione per poter dare una mano alle compagne.