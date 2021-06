Milan femminile, Spina: "Vogliamo portare a casa un trofeo. UWCL? Ci faremo trovare pronte"

Intervistata da Tuttosport la responsabile del settore femminile del Milan Elisabet Spina ha parlato dell’ultima stagione, chiusa al secondo posto, e dei progetti di crescita delle rossonere: “È stata un'annata faticosa a causa della pandemia, ma allo stesso tempo molto gratificante perché siamo riusciti a centrare l’obiettivo fondamentale, prendere parte alla prossima Champions League. Inoltre abbiamo fatto un’ulteriore crescita nel riuscire a portare profili internazionali di grande esperienza all’interno della Serie A. Ganz è riuscito a calarsi con estrema professionalità, competenza e umiltà in questo mondo. È entrato nella storia del club con i risultati da calciatore, lo sta facendo anche come allenatore. - continua Spina – Tre anni fa abbiamo iniziato un percorso di crescita e ora pensiamo di essere abbastanza mature per poter aprire le porte del Museo di Casa Milan con un trofeo. Champions? Non sarà facile essendo all’esordio, ma l’obiettivo è quello di farci trovare pronte e rappresentare al meglio il club. Per questo è fondamentale riconfermare le giocatrici internazionali. Poi arriveranno sicuramente profili importanti che possono contribuire ad accrescere la rosa. Vogliamo anche avere giovani talenti che possano crescere insieme a noi”.