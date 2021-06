Napoli femminile, per l'attacco si sogna un grande colpo: Bonetti dell'Atletico Madrid

vedi letture

Il Napoli femminile vuole piazzare un grande colpo in attacco per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile i partenopei avrebbero presentato un'offerta a Tatiana Bonetti per riportarla in Italia. La fantasista classe '91 è attualmente in forza all'Atletico Madrid dove è arrivata a inizio anno, ma non ha trovato tantissimo spazio nel corso della seconda parte di stagione. L'ex viola sta riflettendo sulla proposta del Napoli e nei prossimi giorni prenderà una decisione sul proprio futuro.