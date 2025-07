Ufficiale Livorno, Dionisi sarà ancora amaranto: "Le cose belle richiedono tempo"

"Le cose belle richiedono tempo. Finalmente, è ancora con noi: Federico Dionisi". Il Livorno ha annunciato così sui propri canali social la permanenza dell'esperto attaccante in amaranto anche in Serie C.

Dopo alcuni dubbi e interrogativi fra le parti nelle ultime ore era infatti tornato il sereno con il classe '87, che lo scorso anno aveva accettato l’offerta dalla Serie D per riportare i toscani nel professionismo, che ora proseguirà ancora con la formazione labronica con cui ha messo a segno 14 reti in 30 presenze nella passata stagione risultando decisivo per il ritorno in Serie C.

Dionisi, che aveva già giocato con la maglia amaranto dal 2009 al 2014 con in mezzo una parentesi alla Salernitana, dunque avrà modo di migliorare ulteriormente il suo score con i labronici che al momento lo vede a quota 59 reti segnate in 163 presenze.