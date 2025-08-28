Ufficiale Napoli Women, Vivien Beil appende le scarpette al chiodo. Entra nello staff di Sassarini

Quest’anno, Vivien Beil ha deciso di appendere le scarpette al chiodo - ma non la maglia azzurra. Dopo una carriera da centrocampista vissuta con passione, determinazione e intelligenza tattica, Vivien resta parte del Napoli Women con un nuovo ruolo: da questa stagione entra ufficialmente nello staff tecnico al fianco di mister Sassarini, con le funzioni di mental coach e collaboratrice tecnica.

Un passaggio naturale per chi ha fatto della testa e del cuore i suoi strumenti migliori anche in campo. Arrivata a Napoli nel gennaio 2020, Vivien ha vissuto dapprima la promozione dalla B alla Serie A, per poi contribuire l’anno successivo alla conquista di una salvezza storica. Dopo alcune esperienze che l’hanno portata in giro per l’Italia, è tornata nella città di cui si è “stranamente innamorata”, ritrovando il gruppo e il progetto che sentiva suo.

Purtroppo, dopo poche gare è arrivato un infortunio importante, che l’ha costretta a fermarsi. Ma non a spegnersi. Anche lontana dal campo, Vivien ha trovato il modo di esserci: per le sue compagne, per il club, per la maglia. Proprio durante questo periodo ha preso forma il progetto “For your future”, dedicato al settore giovanile, con l’obiettivo di seguire le giovani atlete come persone nella loro totalità. Non solo tecnica, ma anche cura degli aspetti psicologici, nutrizionali, comunicativi e scolastici. Un modello di crescita integrata, pensato da chi sa bene cosa significa essere atleta, e soprattutto donna, nello sport.

Oggi inizia per lei una nuova avventura, fatta ancora di spogliatoi, allenamenti, consigli e condivisione. Con emozione, cuore e vicinanza, il Napoli Women accoglie con fiducia il suo nuovo ruolo.