Innesto norvegese per l'attacco del Milan: arriva la giovane Kyvaag dal Kvinner
Nuovo innesto per il reparto offensivo del Milan. Il club rossonero ha infatti tesserato la norvegese Thea Kyvaag dal LSK Kvinner. Questo il comunicato del club milanese:
"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Thea Kyvaag dal LSK Kvinner. La calciatrice norvegese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027.
Nata a Oslo (Norvegia) il 1° gennaio 2004, Thea muove i primi passi nel calcio con il Gjelleråsen IF, dove si mette in luce fin da giovanissima, segnando 26 gol in 16 partite in una sola stagione. Nel 2020 firma il suo primo contratto da professionista con LSK Kvinner, debuttando nella massima serie norvegese a soli 16 anni.
Nel luglio 2022 si trasferisce in Inghilterra, dove veste la maglia del West Ham United nella Women's Super League, prima di fare ritorno a LSK Kvinner nel gennaio 2023. Con il club norvegese colleziona 100 presenze e si conferma come una delle attaccanti più promettenti del panorama scandinavo.
Dopo aver rappresentato la Norvegia in tutte le selezioni giovanili, nel 2022 partecipa al Campionato Europeo Under 19, dove raggiunge la fase finale del torneo. Attualmente fa parte della rosa della Nazionale Under 23, con cui ha già trovato la via del gol".
