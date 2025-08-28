Ufficiale Parma, saluta Joujou: il francese torna in prestito, stavolta al Famalicao

Dopo aver svolto la pre-season con il Parma, l'esterno Antoine Joujou è già partito e da oggi è un nuovo giocatore del Famalicao. Acquistato dal Le Havre l'anno scorso, Joujou è sbarcato in Emilia a luglio, ma complice l'acquisto di Oristanio è inevitabilmente sceso nelle gerarchie. Ecco che un'esperienza per trovare minutaggio può solo giovare al francese.

Questo il comunicato del Parma: "Parma Calcio annuncia che Antoine Joujou è stato ceduto a titolo temporaneo al Futebol Club Famalicão. Il Club augura ad Antoine di proseguire al meglio la stagione sportiva 2025/26".