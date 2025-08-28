Ufficiale Torres, volto nuovo in attacco: dal Benevento arriva in prestito Ernesto Starita

Rinforzo in attacco per la Torres, che ha prelevato in prestito dal Benevento Ernesto Starita. Di seguito la nota della Torres:

La Torres comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Ernesto Starita dal Benevento.

L’attaccante classe 1996 è un veterano della categoria e vanta esperienze importanti in Lega Pro anche con Monopoli, Casertana, Bisceglie, Pro Piacenza e Pisa.

Starita è spesso andato in doppia cifra in Serie CWifi come nell’annata 2023-24 in cui ha realizzato 11 gol in 20 presenze col Monopoli, oppure nel campionato 2022-23 con 36 match e 10 reti sempre con la stessa maglia. Dieci gol anche nel 2019-20 in 30 gare con la Casertana (2019-2020) e svariate partecipazioni ai Playoff di categoria.

Il 29enne napoletano arriva in prestito annuale.

Questo invece il comunicato del Benevento

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'intesa con la Torres per il trasferimento a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Starita. Il Club giallorosso augura ad Ernesto le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza.