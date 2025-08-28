Ufficiale Carpi, arriva il centrocampista Niccolò Pietra: accordo annuale con opzione

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Niccolò Pietra.

Pietra, strutturato calciatore classe 2003 nato a Massa, arriva a Carpi dopo una stagione da 25 presenze, 2 gol e 1 assist a Pontedera. Prodotto del vivaio dello Spezia, Niccolò ha esordito fra i professionisti con l’Aquila Montevarchi (stagione 2022/23, 15 presenze nel Girone B di Serie C) per poi – nella stagione 2023/24 – far ritorno a La Spezia e totalizzare, in Prima Squadra con i bianconeri, 5 presenze in Serie B e 1 in Coppa Italia.

Pietra ha sottoscritto un contratto di valenza annuale, con opzione per un’ulteriore stagione.

“Quando è arrivata la chiamata del Carpi non ho esitato un istante ad accettare. Ho sentito fin da subito la fiducia della Società, del Direttore e del Mister, con il quale ho avuto già modo di confrontarmi sulle idee di calcio. Dei miei nuovi compagni di squadra conosco già Matteo Figoli, mio compaesano. Sono molto contento di essere a Carpi, non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura!”