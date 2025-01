Ufficiale Nuova ct per un'avversaria dell'Italia a Euro '25: il Belgio annuncia Gunnarsdottir

Il Belgio ha deciso di affidarsi all’islandese Elisabet Gunnarsdottir, classe ‘76, per avviare un nuovo ciclo con la nazionale femminile dopo aver chiuso l’epoca Ives Serneels durata ben 14 anni. La neo ct, che ha firmato un contratto fino al 2027 e porta con se come assistenti lo svedese Magnus Palsson e la belga Lenie Onzia, arriva alla guida delle Red Flames dopo le esperienze con il Valur, con cui ha vinto quattro titoli nazionali in Islanda, e con il Kristianstands in Svezia con in mezzo il ruolo di ct dell’Under 21 islandese nel 2005-06 e di vice assistente dell’Islanda maggiore.

“Il calcio femminile si sta evolvendo rapidamente e il Blegio non po' restare indietro. - ha spiegato il CEO della Federcalcio belga Peter Willems – Nei prossimi anni vogliamo scalare ulteriormente la classifica FIFA e metterci in mostra sulla scena mondiale. Elisabet ha un ottimo curriculum, conosce il calcio internazionale e con la sua esperienza può portarci a un livello superiore”.

“Non vedo l’ora di allenare le Red Flames, soprattutto con l’Europeo (dove il Belgio sarà avversario dell’Italia nel girone NdR) all’orizzonte – spiega la neo ct ai canali ufficiali – Il Belgio ha fatto grandi progressi negli ultimi anni, ha costruito una squadra forte con giocatrici sia esperte sia giovani. Sono entusiasta di poter continuare questo lavoro, insieme possiamo raggiungere grandi risultati”.