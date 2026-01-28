Ufficiale
Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
TUTTO mercato WEB
Parma Calcio Women comunica che l’attaccante Nina Kajzba è stata ceduta a titolo temporaneo allo Standard de Liège, Club che milita nel massimo campionato belga, fino al termine della stagione sportiva.
Il Club ringrazia Nina e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali per questa nuova esperienza in Belgio.
