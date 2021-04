Riprogettazione della Women’s Champions League: rendere più sostenibile il calcio femminile

Attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito della UEFA, è reso noto che è stata approvata una nuova redistribuzione delle risorse in favore della sostenibilità del calcio femminile.

Il nuovo modello, che prenderà vita dalla stagione 2021-2022, vedrà la UEFA Women’s Champions League redistribuire 24 milioni di euro al calcio femminile in Europa (cifra quattro volte più alta rispetto a quella attuale) affinché anche la stessa possa essere riprogettata, a cominciare dalla centralizzazione delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi dalla fase a gironi in poi; non solo, il modello che subentrerà, si avvarrà anche della prima sovvenzione incrociata dalle competizioni UEFA maschili.

Ma non saranno solo le grandi società a beneficiare del cambiamento, perché il 23% dei 24 milioni sarà destinato attraverso “pagamenti di solidarietà” ai club non partecipanti appartenenti alle massime serie nazionali europee rappresentate nella competizione.

Come ha poi riferito lfootball.it, questo il commento del presidente UEFA Aleksander Ceferin: “L’annuncio di oggi rappresenta un enorme passo in avanti per il mondo del calcio. Il nuovo modello di distribuzione finanziaria della competizione rafforzerà l’intero comparto femminile professionistico in Europa. Tale scelta è anche un perfetto esempio di come il modello sportivo europeo sia essenziale per la crescita a lungo termine del calcio. Lo sviluppo del calcio femminile non dovrebbe essere guidato da un guadagno a breve termine, ma da una visione a lungo termine. Grazie ai pagamenti di solidarietà che sono al centro di questo progetto e all’aumento dei premi, fino all’ultimo centesimo generato dalla Women’s Champions League tornerà a beneficio del calcio femminile”.