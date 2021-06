Roma fem, Bavagnoli: "Dopo 3 anni da allenatrice era il momento di iniziare un nuovo capitolo"

Betty Bavagnoli ha parlato al sito ufficiale della Roma dopo la nomina a Head of Women’s Football presentando anche il suo successore sulla panchina Spugna: “Sono grata alla Roma per avermi scelta per questo ruolo. Dopo tre bellissime annate da allenatrice ho sentito che fosse arrivato il momento per iniziare un nuovo capitolo. In tutto il mondo la Roma è conosciuta per il senso di appartenenza e per l’incredibile entusiasmo dei suoi tifosi: per me è un orgoglio poter trasmettere questi valori e lavorare per far sognare a nuove generazioni di ragazze e bambine di poter indossare la nostra maglia. - continua Bavagnoli parlando del neo tecnico - Abbiamo scelto Alessandro per i suoi valori di allenatore e di uomo e riteniamo che rappresenti il profilo giusto per cominciare un nuovo capitolo della Roma. Alessandro è un leader giovane ma già con molta esperienza, la sua ambizione sarà fondamentale nel percorso di continua crescita della squadra e della società”.