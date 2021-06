Roma fem, Pinto sul nuovo ruolo di Bavagnoli: "Ci aiuterà a perseguire i nostri obiettivi"

Il General Manager dell'area sportiva dalla Roma Tiago Pinto ha voluto ringraziare Betty Bavagnoli per aver accettato il nuovo ruolo dirigenziale di gestione di tutte le attività del calcio femminile della società giallorossa dopo la vittoria della Coppa Italia che ha coronato tre anni sulla panchina della squadra: "Desidero ringraziare Betty per il lavoro svolto in questi anni come coach, il suo contributo per la crescita delle nostre ragazze è stato determinante. - ha continuato Pinto - Dopo la conquista della Coppa Italia, siamo felici di poter continuare ad affidarci alla sua conoscenza del settore e alla sua leadership: nel nuovo incarico siamo certi che ci aiuterà a perseguire i nostri obiettivi, che sono quelli di continuare a competere per vincere trofei e di creare una forte identità”.