Ufficiale Badje saluta il Guidonia Montecelio: passa a titolo definitivo al neo promosso Ostiamare

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l’Ostiamare Calcio si dice "lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo il calciatore Ismaila Badje dal Guidonia Montecelio.

Un’operazione che nasce nel segno della stima e della collaborazione tra due Club che hanno sempre intrattenuto rapporti improntati alla massima correttezza e professionalità, e che ancora una volta hanno dimostrato di saper lavorare insieme con serietà e spirito costruttivo. Attaccante classe 2000, Badje non è un volto nuovo per il popolo biancoviola. Arrivato la scorsa stagione in prestito dal Guidonia Montecelio, è stato uno dei protagonisti del percorso che ha portato l’Ostiamare al tanto atteso ritorno in Serie C, lasciando il segno con le sue prestazioni e conquistando la fiducia e l’affetto di tutto l’ambiente. Ora quella maglia biancoviola diventa sua a tutti gli effetti.

Il suo arrivo a titolo definitivo si inserisce in una programmazione chiara e ambiziosa, quella di un Club determinato a costruire qualcosa di importante. La prossima stagione l’Ostiamare tornerà a casa, allo Stadio Stella Polare di Ostia, davanti al popolo lidense. Un ritorno atteso, sentito e carico di significato. La società vuole viverlo nel modo giusto: con una squadra solida, con le ambizioni che questa piazza merita e con la voglia di regalare emozioni indimenticabili a tutto i tifosi biancoviola.

Forza Ostiamare!".