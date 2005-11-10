Ufficiale De Falco sbarca tra i pro. Ha sottoscritto un accordo quadriennale con il Catania

Era da tempo attenzionato da club professionistici, e ora il salto tra i pro è arrivato: Christian De Falco è un nuovo giocatore del Catania, club con il quale ha sottoscritto un contratto quadriennale, valido quindi fino al 30 giugno 2030.

Di seguito la nota ufficiale del club etneo:

"Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian De Falco, che ha sottoscritto un contratto quadriennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2030.

Nato a Bologna il 21 agosto 2006, il portiere è cresciuto calcisticamente nelle squadre Primavera dell'Imolese, del Bologna e della Reggiana. Nella scorsa stagione, in Serie D, De Falco ha disputato 22 gare con l'Igea Virtus, collezionando 12 "clean sheet".

Benvenuto, Christian!".