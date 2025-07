Ufficiale Goldaniga rinnova col Como fino al 2028: "Una società seria e dalle grandi ambizioni"

"Como 1907 è lieto di annunciare il prolungamento del contratto del difensore Edoardo Goldaniga fino a giugno 2028". Questo il comunicato con cui il club lariano annuncia ufficialmente il rinnovo del proprio giocatore: "Con 49 presenze e 3 gol tra Serie B e Serie A, Edoardo ha giocato un ruolo chiave nel percorso che ha portato i Lariani al ritorno in Serie A dopo 21 anni e allo storico decimo posto nella massima serie del campionato italiano raggiunto la scorsa stagione".

L’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato: “Edo è un calciatore molto importante per noi, si è adattato con grande intelligenza al nostro stile di gioco ed è un punto di riferimento per tutti i suoi compagni anche fuori dal campo. Siamo contenti di annunciare il suo rinnovo sapendo che darà tanto a questo club”.

Edoardo Goldaniga ha commentato: “Sono molto felice ed onorato di prolungare il mio contratto con il Como. Ho trovato una società seria e dalle grandi ambizioni che sta ponendo le basi per un futuro importante. Il Como mi è entrato nel cuore per tutto quello che sta rappresentando per la mia carriera e per il calcio italiano”.