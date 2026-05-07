Roma, Galli: "Non mi rendo conto di aver vinto lo Scudetto. Il gol al Milan mi è rimasto nel cuore"

Intervistata da Radio Serie A l’attaccante della Roma e dell’Italia Femminile Under 17 Giulia Galli ha parlato della sua stagione con la vittoria dello Scudetto in giallorosso e l’ingresso nella top25 dei migliori talenti al mondo secondo NXGN: “Si tratta di cose inaspettate, che accadono velocemente, ma che mi rendono molto felice. Ho un po’ di difficoltà nell’essere consapevole di quello che sta accadendo, ma queste cose ripagano di tutti i sacrifici che si fanno. - spiega la classe 2008 come riporta Vocegiallorossa.it - Non mi rendo ancora conto di aver vinto lo Scudetto, sono le persone vicine a me a farmi realizzare il momento che ho vissuto. È il sogno di ogni bambina, ma devo dare il giusto peso a tutto ciò che sta accadendo, spero che in futuro ci possano essere altri trofei nella mia carriera e che questo possa essere solo il primo”.

Galli parla poi di cosa vuol dire rappresentare la Roma: “È senso d’appartenenza, sono cresciuta in questa società e so le responsabilità che derivano dal rappresentare questa squadra. Il gruppo ha avuto una mentalità vincente fin dal primo giorno della stagione, magari non ci aspettavamo questo risultato ma proprio per questo motivo siamo veramente contente dell’obiettivo raggiunto. La squadra è giovane, con tante calciatrici che hanno portato la loro esperienza all’estero qui da noi in Italia”.

La giovane attaccante parla poi dei gol segnati in questa stagione scegliendone uno come quello che le è rimasto più impresso: “I gol sono tutti speciali soprattutto perché sono i miei primi a livello professionistico. Quello che ho nel cuore tra tutti però è stato quello contro il Milan in Women’s Cup, il mio primo gol al Tre Fontane. È stato surreale e bellissimo anche perché sugli spalti c’era la mia famiglia, le persone che mi hanno sempre sostenuta e hanno reso possibile tutto questo”.