Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women

Due, su dieci, le rappresentanti azzurre al Golden Girl. Ma non sono le uniche da tenere d'occhio

Nell’ultima edizione del prestigioso European Golden Girl fra le dieci finaliste ci sono ben due italiane a testimoniare la crescita del movimento femminile italiano e i frutti che sta dando il lavoro iniziato da club e FIGC a livello giovanile per colmare il gap che ancora ci separa dalle grandi europee e mondiali. I nomi sono quelli di Eva Schatzer e Giulia Galli, due profili molto diversi fra loro.

La prima, classe 2005, ormai da un anno è fra le titolari della Juventus e ha avuto modo di vestire già la maglia Azzurra venendo convocata anche per l’ultimo Europeo. La seconda invece è una classe 2008 che si sta ritagliando sempre più spazio alla Roma dove vanta già due gol in 10 presenze e ora è protagonista con la maglia dell'Italia Under 17 al Mondiale di categoria. Ma queste due, assieme a un’altra giovane già affermata come Giulia Dragoni, classe 2006, anch’ella della Roma, non sono gli unici talenti che proveranno a mettersi in luce in questa stagione.

Fra le più esperte, e già nel giro delle nazionali azzurre, ci sono senza dubbio la centrocampista Matilde Pavan del Como e le attaccanti Chiara Beccari e Victoria delle Peruta rispettivamente in forza a Juve e Fiorentina. Tutte classe 2004 come anche Giorgia Arrigoni, centrocampista di un Milan che punta molto sul settore giovanile come dimostrano due classe 2005 come Erin Cesarini e Monica Renzotti ormai stabilmente in prima squadra. Fra coloro che possono essere considerate emergenti invece vanno segnalate le attaccanti del Napoli Morena Gianfico (2008) e Manuela Sciabica (2006), la difenditrice del Parma Camilla Cini (2006) e la centrocampista viola Maya Cherubini (classe 2007).