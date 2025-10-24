Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women

Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A WomenTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:04Calcio femminile
Tommaso Maschio
Due, su dieci, le rappresentanti azzurre al Golden Girl. Ma non sono le uniche da tenere d'occhio

Nell’ultima edizione del prestigioso European Golden Girl fra le dieci finaliste ci sono ben due italiane a testimoniare la crescita del movimento femminile italiano e i frutti che sta dando il lavoro iniziato da club e FIGC a livello giovanile per colmare il gap che ancora ci separa dalle grandi europee e mondiali. I nomi sono quelli di Eva Schatzer e Giulia Galli, due profili molto diversi fra loro.

La prima, classe 2005, ormai da un anno è fra le titolari della Juventus e ha avuto modo di vestire già la maglia Azzurra venendo convocata anche per l’ultimo Europeo. La seconda invece è una classe 2008 che si sta ritagliando sempre più spazio alla Roma dove vanta già due gol in 10 presenze e ora è protagonista con la maglia dell'Italia Under 17 al Mondiale di categoria. Ma queste due, assieme a un’altra giovane già affermata come Giulia Dragoni, classe 2006, anch’ella della Roma, non sono gli unici talenti che proveranno a mettersi in luce in questa stagione.

Fra le più esperte, e già nel giro delle nazionali azzurre, ci sono senza dubbio la centrocampista Matilde Pavan del Como e le attaccanti Chiara Beccari e Victoria delle Peruta rispettivamente in forza a Juve e Fiorentina. Tutte classe 2004 come anche Giorgia Arrigoni, centrocampista di un Milan che punta molto sul settore giovanile come dimostrano due classe 2005 come Erin Cesarini e Monica Renzotti ormai stabilmente in prima squadra. Fra coloro che possono essere considerate emergenti invece vanno segnalate le attaccanti del Napoli Morena Gianfico (2008) e Manuela Sciabica (2006), la difenditrice del Parma Camilla Cini (2006) e la centrocampista viola Maya Cherubini (classe 2007).

Articoli correlati
Juventus Women, Schatzer: "Contenta alla Juve. Domani vogliamo vincere" Juventus Women, Schatzer: "Contenta alla Juve. Domani vogliamo vincere"
European Golden Girl, due italiane fra le candidate: sono Schatzer e Galli European Golden Girl, due italiane fra le candidate: sono Schatzer e Galli
Juve Women, Schatzer: "Vogliamo vincere la Serie A Women's Cup. Con la Roma sarà... Juve Women, Schatzer: "Vogliamo vincere la Serie A Women's Cup. Con la Roma sarà tosta"
Altre notizie Calcio femminile
Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie... Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"... Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"... Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17... Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"... TMWBonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del... Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"... TMWItalia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando... TMWItaldonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
2 Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
4 Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"
5 Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Un solo recuperato nel Milan, ma che stravolge la formazione anti Pisa
Immagine top news n.1 L'Inter è rinata dalla difesa all'attacco. Chivu pronto a sfidare il Napoli
Immagine top news n.2 Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche
Immagine top news n.3 Battuta d'arresto impronosticabile per la Roma: quarto ko casalingo, vince il Viktoria Plzen
Immagine top news n.4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia
Immagine top news n.5 Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi evidenti"
Immagine top news n.7 La Roma cade male in Europa: il Plzen espugna l'Olimpico, primi fischi per Gasperini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.2 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.4 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Paganin: "Napoli, Conte soffre il doppio impegno. E sull'Inter dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 De Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund"
Immagine news Serie C n.3 Firicano: "L'Arezzo ha dimostrato una chiara supremazia, è la favorita per la promozione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl
Immagine news Serie A n.2 Dall'Inter all'Inter, Napoli imbattuto al Maradona da 14 gare. Ma la difesa è da ritrovare
Immagine news Serie A n.3 Roma-Viktoria Plzen, la moviola del Corriere dello Sport: Meler non vede un rigore netto
Immagine news Serie A n.4 Parma, Suzuki: "Voglio diventare tra i migliori al mondo. Bonny? Lo rivedrò a gennaio"
Immagine news Serie A n.5 Serginho: "Milan, Allegri fa bene a non parlare di scudetto. Leao può fare la differenza"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, tocca di nuovo a Meret? 4 esclusioni di fila possono segnare la scelta di Conte
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, nuovo innesto nello staff tecnico: c'è Vanderloock come data analyst
Immagine news Serie B n.2 Serie B, al via questa sera la 9ª giornata. C'è Catanzaro-Palermo, occhi su alcune panchine
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Modena-Empoli: canarini per difendere il primato, Dionisi per la prima gioia
Immagine news Serie B n.4 Padova, slitta il rientro in campo del Papu Gomez? Forfait quasi certo contro la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bedin: "Dobbiamo alimentare i rapporti tra professionisti e dilettanti"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, allenamento pomeridiano: gestione per Pedrola, differenziato per Pafundi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Immagine news Serie C n.3 Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Immagine news Serie C n.4 Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?