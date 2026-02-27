Italia U17, Galli premiata con lo scarpino di bronzo: "Nessun risultato si ottiene senza squadra"

Nella giornata di oggi l’attaccante della Roma Giulia Galli è stata premiata con lo scarpino di bronzo FIFA per il terzo posto nella classifica marcatrici del Mondiale Under 17 che si è giocato nell’ottobre scorso in Marocco: per Galli, già protagonista nelle Isole Faroe durante l’Europeo di maggio, cinque gol e un assist. Prima la doppietta alla Costa Rica, poi quella alle padrone di casa del Marocco, infine una rete nel 4-3 al Brasile, in un Mondiale che per l’Italia si è concluso con la sfortunata eliminazione ai rigori nei quarti contro il Messico. A vincere lo scarpino d’oro e quello d’argento sono state rispettivamente le nord-coreane Yu Jong-hyang (8 gol) e Kim Won-sim (7).

La classe 2008 ha commentato così il premio come si legge sui canali della FIGC: “Sono felicissima ed emozionata per questo premio, che condivido ovviamente con le mie compagne e con lo staff. Nessun risultato si ottiene senza il contributo della squadra. La dedica? Sicuramente alla mia famiglia”.

A consegnare nelle mani di Galli lo scarpino di bronzo, il coordinatore delle Nazionali giovanili femminili Enrico Sbardella e il metodologo Fabio Andolfo con Galli celebrata anche dalle compagne e dallo staff della Nazionale Under 19, in ritiro al Mancini Park Hotel di Roma in vista della partenza per la Spagna, dove la squadra di Nicola Matteucci disputerà il torneo di La Nucia: un doppio test contro Francia e Germania che arriva a poco più di un mese dal Round 2 di qualificazione all’Europeo. Non solo Azzurra: Galli si sta mettendo in luce anche con la maglia della Roma, dove da quest’anno è stabilmente aggregata alla prima squadra, con 10 presenze in Serie A, quattro in Serie A Women’s Cup (con un gol al Milan) e sei in Women’s Champions League (con una rete nei preliminari all’Aktobe).