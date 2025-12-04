Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"

Cento gol in Serie A Women e dal match con il Milan anche 100 presenze con la maglia del Sassuolo. La calciatrice in questione è Lana Clelland, 32enne attaccante scozzese in neroverde oramai da cinque stagioni.

"È un onore essere arrivata a 100 presenze con questo club - racconta lei stessa nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta di Modena. Oramai sono cinque anni che sono qua e si è può dire che per me il Sassuolo è una seconda casa".

Sul rendimento della squadra nella stagione in corso, poi, l'ex Fiorentina, spiega: "Abbiamo cambiato non solo molte giocatrici ma anche il mister. È servito un po' di tempo per conoscerci. Col tempo premo crescere."

Spazio anche al tema degli obiettivi: "Vogliamo puntare in alto. Non diciamo dove vogliamo arrivare, ma ogni partita cerchiamo di fare punti. Anche a livello personale non dico mai pubblicamente a che numero di gol voglio arrivare, ma sicuramente i miei obiettivi sono segnare e aiutare le mie compagne".