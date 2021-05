Sassuolo femminile, Piovani: "Terzo posto è un'impresa. Proveremo a superare il Milan"

vedi letture

Il tecnico del Sassuolo Femminile Gianpiero Piovani dopo la vittoria sulla Pink Bari di ieri ha parlato della corsa al secondo posto che vede ora il Milan avanti di appena tre punti e con lo scontro diretto in programma nella prossima giornata: “Sono molto felice del risultato perché continuiamo la nostra scalata verso i piani alti. Sappiamo che sarà molto difficile conquistare il secondo posto, ma sognare non costa nulla. Dobbiamo vincere le prossime gare per sperare nell’Europa. - continua Piovani – All’inizio dell’anno penso che il terzo posto fosse qualcosa di insperato, ma le ragazze sono state davvero straordinarie nel centrare questa impresa. Io non credo nei miracoli, ma nelle imprese e noi l’abbiamo fatta. Ora ce ne aspetta un’altra e proveremo con tutte le nostre forze sapendo che non dipenderà solo da noi”.