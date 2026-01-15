Ufficiale Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono

Chiusa l'avventura con mister Alessandro Spugna, che ha risolto il contratto nella giornata di ieri, il Sassuolo Femminile fa sapere di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Salvatore Colantuono, che sarà il tecnico di questa seconda parte di stagione: il neo allenatore farà il suo esordio domenica 18 gennaio contro la Roma, per altro ex formazione del suo precedessore.

Di seguito, il comunicato del club neroverde:

"L’ U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra Femminile a Mister Salvatore Colantuono.

Classe 1977, Mister Colantuono arriva in neroverde dopo le due stagioni alla guida del Parma, concluse con il terzo posto nel campionato di Serie B 2023/24 e con il secondo posto nella stagione 2024/25, culminata con la promozione in Serie A. In precedenza ha allenato il Cittadella Women, con cui ha chiuso la stagione 2022/23 al terzo posto della serie cadetta, risultato che gli è valso la Panchina d’Argento assegnata dalla FIGC.

Il Club dà il benvenuto a Mister Colantuono e gli augura un buon lavoro alla guida delle Neroverdi".