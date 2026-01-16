Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"

"L'ambiente Sassuolo è top già da tanti anni, la società ha visto lungo già dai tempi del Dotto Squinzi...primo stadio di proprietà, il centro sportivo costruito nel 2019, qui c'è tutto, c'è la possibilità di fare ogni tipo di attività. Ho trovato un ambiente professionale nel quale si può fare veramente molto bene": queste, ai canali ufficiali del club, le prime parole di Salvatore Colantuono, neo tecnico del Sassuolo Femminile, nominato ieri dal club dopo la risoluzione del contratto - e quindi l'addio - con mister Alessandro Spugna.

E una nota va proprio a mister Spugna: "Ha fatto un buon lavoro, io devo proseguire su quanto ha fatto lui, chiaramente cercando però di migliorare la situazione di classifica, perché il Sassuolo non ha raccolto quello che avrebbe meritato: manca qualche punto in graduatoria, ma ora concentriamoci sul lavoro tranquillamente e bene, in sinergia. I risultati sportivi li valuteremo a fine anno, ora devo far entrare la mia metodologia di lavoro e gioco: allenare questa squadra è per me il frutto di tanti anni di lavoro, ho una chance importante, darò tutto me stesso. A Sassuolo arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo".

L'esordio del trainer, sarà contro la Roma, nel weekend alle porte. Sul match: "La Roma è una quadra fortissima, ben allenata, ha vinto tanto negli ultimi anni. Servirà una gara perfetta per portare a casa un risultato positivo, ma andremo nella capitale serene e tranquille, con fame sì ma appunto anche con consapevolezza. Poi vedremo cosa dirà il campo".