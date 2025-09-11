Roma, sospiro di sollievo per Wesley dopo gli esami: nessuna lesione

Sospiro di sollievo per la Roma e i suoi tifosi. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, questa mattina Wesley ha svolto a Roma esami al rientro dal Brasile e la risposta sarebbe positiva.

L’esterno brasiliano non avrebbe riportato nessuna lesione, solo un leggero sovraccarico muscolare alla coscia. Scongiurato quindi anche lo scenario di un’infiammazione al ginocchio, di cui avevano parlato alcuni media brasiliani negli ultimi giorni.

Da capire se l’ex Flamengo potrà comunque esserci con il Torino - complicato - o se più realisticamente rientrerà in campo nella prossima di campionato, il derby con la Lazio alle 12.30 di domenica 21 settembre.