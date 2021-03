Serie A femminile, Juve inarrestabile. Il Napoli piazza il colpo e riapre la corsa salvezza

Nelle due gare del pomeriggio di Serie A femminile la Juventus coglie l’ennesima vittoria (segnando un nuovo record) pur priva di Bonansea e Girelli. A decidere la gara contro la Fiorentina è una doppietta di Andrea Staskova, bomber di scorta sempre letale quando è chiamata in causa. Per la Fiorentina a poco serve il gol di Lana Clelland del momentaneo pareggio. Colpo salvezza per il Napoli che viene trascinato dall’ex di torno Isotta Nocchi. L’attaccante azzurro piazza una doppietta nei primi dieci minuti contro la Florentia San Gimignano che prova a rientrare in gara con Martinovic, ma deve arrendersi alla zampata di Goldoni al 38°. Ora le partenopee vedono il San Marino Academy che è solo un punto sopra, anche se con una gara in meno.

Il programma della 16^ giornata

Sabato 20 marzo:

Roma-Inter 4-3 (13° Thomas, 33° Swaby, 47° Ciccotti, 72° Banusic; 61° Merlo, 77° Pandini, 90° Marinelli)

Napoli-Florentia San Gimignano 3-1 (5°, 11° Nocchi, 38° Goldoni; 17° Martinovic)

Fiorentina-Juventus 1-2 (33° Clelland; 13°, 44° Staskova)

Domenica 21 marzo:

Pink Bari-Hellas Verona 12:30 (TIMVISION)

Milan-Empoli 12:30 12:30 (TIMVISION e SKY)

San Marino Academy-Sassuolo 14:30 (TIMVISION)