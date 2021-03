Serie A femminile, la Juve batte la Fiorentina: è record di vittorie consecutive

Con il successo conquistato oggi sulle colleghe della Fiorentina, la Juventus Women riscrive un record del calcio femminile italiano. Come evidenziato da Opta, infatti, le bianconere, con 18 vittorie di fila, detengono ora il primato per il maggior numero di vittorie consecutive in Serie A femminile. Nell'altra gara in programma alle 14,30, il Napoli ha battuto la Florentia San Gimignano.