Serie A femminile, nel 21/22 l'asse si sposta verso il centro-sud. E ci sarà il derby capitolino

Nel fine settimana si sono conclusi i campionato di Serie A e Serie B femminile che hanno visto la retrocessione in cadetteria di Pink Bari e San Marino Academy e la promozione di Lazio e Pomigliano in massima serie. La prossima Serie A vedrà quindi spostato un po' più a sud il proprio baricentro con la Campania che raggiunge la Lombardia e il Lazio come numero di squadre presenti alle spalle di una Toscana che con tre mantiene il primato.

La promozione della Lazio poi regalerà alla prossima stagione un altro derby cittadino, quello della Capitale, dopo quello di Milano e ovviamente un altro regionale come quello fra Napoli e Pomigliano. Queste le 12 squadre che prenderanno parte alla prossima stagione:

Juventus

Milan

Sassuolo

Fiorentina

Roma

Empoli

Florentia San Gimignano

Inter

Hellas Verona

Napoli

Lazio

Pomigliano