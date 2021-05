Serie A femminile, Sassuolo-Milan vale la Champions. In coda sfida a distanza Napoli-San Marino

Tutte le attenzioni del sabato di Serie A femminile saranno puntati su Sassuolo dove la squadra di Piovani sfiderà il Milan nello scontro diretto per il secondo posto. Le neroverdi infatti hanno accorciato sulle rossonere nelle ultime settimane e ora si trovano a -3 dalle avversaria con l’obiettivo di agganciarle in questo turno e giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata. Il Milan dal canto suo però non ha intenzione di perdere sul più bello una posizione occupata per quasi tutta la stagione. Sulla carta ci attende una gara spettacolare, aperta e ricca di emozioni e gol anche se la tensione per la posta in palio potrebbe pesare sulle gambe e la testa delle calciatrici.

Nel pomeriggio del sabato andrà poi in scena il derby toscano fra Fiorentina ed Empoli che si giocano la supremazia regionale visto che difficilmente possono puntare al quarto posto occupato dalla Roma. Una sfida che metterà di fronte diverse giovani interessanti con Baldi e Monnecchi che vogliono dimostrare di poter ritagliarsi uno spazio importante anche nella prossima stagione con la maglia viola. L’altra sfida del pomeriggio invece vedrà l’Inter ospitare per l’ultima casalinga la Florentia San Gimignano, due squadre che possono giocare senza affanni e a mente libera dando vita a una gara godibile.

Alla domenica invece la Roma proverà a sgambettare la Juventus fresca campione d’Italia e interrompere l’imbattibilità della squadra di Rita Guarino che dal suo canto ha intenzione di chiudere la stagione con il record di punti vincendo tutte le 22 gare del campionato. Per le bianconere sarà anche l’occasione per vendicarsi dell’eliminazione in Coppa Italia, mentre la Roma proverà a blindare il quarto posto in classifica. Gare importanti in chiave salvezza alle ore 15:00 con il Napoli che va a far visita a un Hellas già salvo e la San Marino Academy che sfiderà in trasferta una Pink Bari che ha perso le ultime 19 gare di campionato. Fra le partenopee e le Titane i punti di distacco sono sempre tre, ma le prime possono contare sul vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.

Sabato 15 maggio

Sassuolo-Milan 12:30 (TIMVISION e Sky)

Fiorentina-Empoli 15:00 (TIMVISION)

Inter-Florentia San Gimignano 15:00 (TIMVISION)

Domenica 16 maggio

Roma-Juventus 12:30 (TIMVISION e Sky)

Hellas Verona-Napoli 15:00 (TIMVISION)

Pink Bari-San Marino Academy 15:00 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 60, Milan 49, Sassuolo 46, Roma 36, Fiorentina 32, Empoli 31, Inter 25, Florentia San Gimignano* 23, Hellas Verona 19, Napoli 12, San Marino Academy 9, Pink Bari 3

* un punto di penalizzazione

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 21, Giacinti (Milan) 18, Sabatino (Fiorentina) 15, Dowie (Milan) 11, Pirone (Sassuolo) 10, Bugeja (Sassuolo) 10, Dubcova (Sassuolo) 9, Glionna (Empoli) 9, Marinelli (Inter) 9, Serturini (Roma) 9, Cantore (Florentia SG) 8, Lazaro (Roma) 8, Barbieri (San Marino Academy) 8