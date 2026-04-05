Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin

Dall’ultima giornata di Serie A Women arrivano due messaggi indirizzati al ct dell’Italia Andrea Soncin. Non da parte delle azzurre convocate per le sfide contro Serbia (il 14 aprile a Leskovac alle 18:15) e Danimarca (il 18 aprile a Copenaghen alle 15:00) valide per le qualificazioni al Mondiale del 2027, ma da due che nelle prossime settimane saranno nostre rivali: la serba Sara Stokic e la danese Cecilie Floe.

Sara Stokic - La giovane attaccante del Milan, classe 2005, ha infatti trascinato le sue compagne nella vittoria sul Sassuolo segnando le prime due reti del 3-0 definitivo. Per lei si tratta dei primo gol in questa stagione con la maglia rossonera in sette presenze totali in campionato. Gol che fanno seguito a quello segnato a inizio marzo con la sua nazionale nella sconfitta per 3-1 con la Danimarca. Un mese dunque vissuto sulle ali dell’entusiasmo per la calciatrice cresciuta nel Vojvodina e arrivata al Milan nel 2024 che sicuramente potrebbe rappresentare un pericolo per le Azzurre nella prossima sfida.

Cecilie Floe - Ormai le prestazioni della danese classe 2001 non fanno più notizia. La calciatrice arrivata in estate da Tampa è infatti una delle rivelazioni della Serie A Women e sta guidando il suo Napoli ben oltre le aspettative tenendolo in corsa per l’ambizioso traguardo di una qualificazione alla prossima Women’s Champions League. Contro il Genoa è arrivata una tripletta che porta a nove le reti complessive in 18 presenze, una media di un gol ogni due partite che certamente desta qualche preoccupazione in casa Italia in vista di una sfida che potrebbe essere già decisiva per la corsa al Mondiale brasiliano.