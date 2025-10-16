Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, blindata la giovane Stokic: la serba ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club

Tommaso Maschio
Oggi alle 11:20Calcio femminile
Il Milan Women continua a blindare i suoi talenti in vista del futuro. L'ultima a firmare il prolungamento di contratto con la società rossonera è stata la centrocampista Sara Stokic, classe 2005, grande protagonista nella sua prima stagione con la maglia della Primavera e dallo scorso anno in pianta stabile in prima squadra con già 16 presenze all'attivo. Il club meneghino ha infatti comunicato sui propri canali ufficiali la firma fino al 2028 della serba:

"AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Sara Stokic fino al 30 giugno 2028.

Classe 2005, Sara è approdata in rossonero a gennaio 2024 e nella sua prima stagione ha conquistato uno Scudetto Primavera - andando a segno nella Finale contro il Sassuolo - e una Viareggio Women's Cup.

Successivamente, la centrocampista serba ha fatto il suo ingresso in Prima Squadra a partire dalla stagione 2024/25, collezionando fino a oggi 16 presenze".

