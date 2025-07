Ufficiale Ternana Women, altro arrivo dalla Fiorentina: è la portiera Viola Bartalini

Dopo Lucia Pastrenge un'altra calciatrice della Fiorentina si trasferisce alla neopromossa Ternana Women per giocare in Serie a nella prossima stagione. Si tratta della giovane portiere Bartalini che arriva in prestito secco fino a fine stagione. Di seguito il comunicato del club umbro:

"La Ternana Women è felice di dare il benvenuto a Viola Bartalini, nuovo innesto tra i pali rossoverdi. Portiere classe 2005, Viola è cresciuta nel settore giovanile della Fiorentina, arrivando fino alla prima squadra. Nell’ultima stagione ha difeso i colori dell’Arezzo, la squadra della sua città natale, dove ha collezionato 25 presenze. Nonostante la giovane età, ha già indossato con orgoglio la maglia azzurra, collezionando convocazioni e presenze con le Nazionali Under 17 e Under 19. Portiere fisicamente strutturato e forte nelle uscite alte. Viola arriva a Terni con la formula del prestito secco, pronta a mettersi in gioco e a dare il suo contributo".

La calciatrice, come si legge sul sito ufficiale della Fiorentina, prima del trasferimento in Umbria ha firmato il rinnovo con il club viola: "Il portiere classe 2005 è cresciuta nel vivaio della Fiorentina e ha già collezionato diverse esperienze significative in Serie B e molte convocazioni in maglia Azzurra. La storia di Viola in Viola continuerà fino al 2030! La calciatrice è stata ceduta in prestito per la stagione 2025/26 alla Ternana Women".