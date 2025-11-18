Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"

Dopo il primo successo in Serie A, la Ternana Women si prepara allo scontro diretto contro il Parma in programma sabato prossimo alle ore 15:00. Ai microfoni ufficiali del club umbro ha parlato del momento della squadra la terzina mancina Laura Peruzzo che sarà una delle ex della sfida contro le ducali avendo giocato in Emilia per due stagioni.

Partiamo dal successo di Sassuolo, quanto può essere importante per il prosieguo della stagione?

"È una vittoria importantissima perché è la prima in Serie A nella storia per questa società, importantissima per il morale di tutti, da quello del Presidente al nostro. Importantissima perché siamo finalmente riuscite a raccogliere punti. E direi anche importante perché siamo state solide senza subire gol".

Cosa rappresenta il Parma per te?

"É una società in cui ho vissuto due stagioni, significative sia per alcuni aspetti positivi, che danno valore al mio percorso, che negativi, i quali invece mi rendono fortificata e orgogliosa di dove sono ora. Preferisco parlare più del presente e delle persone che compongono la società Ternana, in primis della direttrice Cardone, donna che stimo per le competenze sportive ma soprattutto per quelle umane, che in questo mondo non sono mai scontate".

Possiamo considerare quello di sabato uno scontro diretto?

"Quella di sabato sarà la settima giornata, non lo consideriamo uno scontro diretto, ma una partita dove entrambe le squadre vogliono il bottino pieno per avvicinarsi al primo obiettivo stagionale, la salvezza. Noi ci stiamo preparando allenandoci con tanta intensità e attenzione".

Sei alla prima stagione in Serie A, come stai vivendo questo impatto con la categoria? Cosa senti di aver già imparato e dove invece pensi di dover ancora migliorare?

"Questo inizio di stagione è stato per me molto impattante, erano anni che aspettavo la chiamata nella massima serie. È un altro sport rispetto alle categorie giocate gli scorsi anni. Sto mettendo tutto il mio impegno e la mia esperienza per applicare le idee di gioco del mister, si tratta di richieste diverse rispetto agli anni scorsi. Alleniamo molto i duelli, i contrasti e il posizionamento tattico, oltre che la componente mentale. Penso di dover migliorare sui duelli, ogni volta che l'avversario riesce a mettere un cross vivo quel momento come una sconfitta. Invece in fase di possesso imparare a servire gli attaccanti per sfruttare gli attacchi diretti".