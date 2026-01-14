Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”

Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Luca Bargellini
Oggi alle 10:19Calcio femminile
Luca Bargellini

Laura Peruzzo, difensore classe 1997 della Ternana Women, ha rilasciatro alcune dichiarazioni a Tag24 sulla sua avventura alle Fere:

Questo è il tuo primo anno con la maglia della Ternana Women: che bilancio fai dei primi mesi in rossoverde?
"Nei primi mesi di questa nuova esperienza sono rimasta colpita dall’ambiente. Sappiamo tutti che l’ambiente lo fanno le persone ed è quindi grazie a loro che posso dire di essere felice della mia scelta. Sicuramente, per quanto riguarda i risultati, non ci sentiamo soddisfatte né appagate, ma avremo tutto il girone di ritorno per dire la nostra e raggiungere l’obiettivo".

Durante la sosta invernale c’è stato il cambio di allenatore: come avete vissuto questo passaggio?
"Il cambio di un allenatore è sempre la conseguenza di risultati negativi da parte di tutta la squadra. Il lavoro fatto in precedenza da mister Cincotta rimane; ora siamo focalizzate sul ripartire con nuovi stimoli e nuove idee".

Cosa è cambiato nel lavoro quotidiano con l’arrivo di mister Ardizzone?
"Mister Ardizzone si è presentato alla squadra chiedendo tanta concentrazione, intensità e agonismo, proponendo un calcio semplice e coraggioso".

Si riparte subito con una sfida impegnativa contro la Lazio, quinta in classifica: che partita ti aspetti?
"Dopo la sosta natalizia e un cambio allenatore è poco importante chi abbiamo di fronte, ci stiamo concentrando sul nostro lavoro quotidiano. Mi aspetto una Ternana con una voglia irrefrenabile di fare punti".

Che tipo di Ternana Women servirà per portare a casa un risultato positivo?
"Per portare a casa un risultato positivo c’è bisogno che tutta la squadra abbia un’intenzione comune, che sia compatta e focalizzata a sbagliare il meno possibile sia in fase difensiva, sia in fase offensiva".

Articoli correlati
Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"... Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Ternana Women, arriva Peruzzo dal Parma: "Squadra che raggiunge gli obiettivi" Ternana Women, arriva Peruzzo dal Parma: "Squadra che raggiunge gli obiettivi"
Altre notizie Calcio femminile
Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone... Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma... UfficialeComo Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
Napoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard... UfficialeNapoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard
Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua... Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª
Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva... Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo UfficialeNapoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa... TMWStasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel... Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio
3 Siparietto Panucci-Gasperini sul mercato della Roma: "Magari hai notizie migliori delle mie..."
4 Retroscena Dovbyk: prima dell'infortunio, proposta del Fenerbahce. I dettagli
5 Roma, Gasperini: "Arena non ha paura di niente, chissà. Svilar? Non crocifiggerei nessuno"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, iniziano le visite mediche di Giacomo Raspadori: le immagini
Immagine top news n.1 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: Dimarco a riposo, Allegri ritrova i big
Immagine top news n.2 Chi è il primo 2009 a segnare in Europa: Antonio Arena, un calabrese nato a Sydney
Immagine top news n.3 Chiesa, che assist alla Juventus: è pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in bianconero
Immagine top news n.4 Saelemaekers deve sapersi gestire: prendere un vice? Il piano-gennaio del Milan dice no
Immagine top news n.5 Retroscena Dovbyk: prima dell'infortunio, proposta del Fenerbahce. I dettagli
Immagine top news n.6 Inter senza Calhanoglu. Oggi c’è il Lecce, Barella o Zielinski in regia?
Immagine top news n.7 La Roma accoglie Robinio Vaz, ora tutto su Malen. Tra i dubbi di Gasperini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.2 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.3 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, Scudetto o Champions: cosa si rischia? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pillon: “Tecnologia utile in Serie C, ma senza esagerare. Vicenza quasi imprendibile”
Immagine news Serie A n.3 Juventus, con questo passo lo Scudetto è possibile? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Diouf: "Molto fiero di indossare la maglia dell'Inter. Il mio arrivo qui ha segnato la mia carriera"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, per l'attacco spunta anche Boga: in rottura con il Nizza, è stato proposto
Immagine news Serie A n.3 Genoa, più qualità per Daniele De Rossi: come potrebbe essere impiegato Baldanzi
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, iniziano le visite mediche di Giacomo Raspadori: le immagini
Immagine news Serie A n.5 Raspadori e la Roma, chi ha snobbato chi? La politica dei Friedkin spiegata da Robinio Vaz
Immagine news Serie A n.6 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: Dimarco a riposo, Allegri ritrova i big
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Palma ha firmato il contratto in sede: ora il primo allenamento
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Oliveri rientra dall’infortunio: primo “rinforzo” del 2026 per Gorgone
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Biraschi al passo d'addio: il difensore in prestito all'Eyupspor
Immagine news Serie B n.4 Palermo, la priorità è l'attacco. Tutti i nomi nel mirino del club rosanero
Immagine news Serie B n.5 Il debutto in A a 17 anni, ora il prestito alla Sampdoria: la grande occasione di Matteo Palma
Immagine news Serie B n.6 La "piccola" Entella nel "grande" Ferraris: i Diavoli Neri sanno come si festeggia a Marassi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, giornata decisiva: attesa la sentenza del Consiglio di Stato sulla penalizzazione
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, panchina confermata: il club rinnova la fiducia a Giuseppe Raffaele
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, le semifinali: Renate-Latina e Ternana-Potenza aprono la corsa alla finale
Immagine news Serie C n.4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Vettorel spegne la Ferrari
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: 90 minuti da sogno per Zuppel
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Torino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)