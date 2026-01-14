Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”

Laura Peruzzo, difensore classe 1997 della Ternana Women, ha rilasciatro alcune dichiarazioni a Tag24 sulla sua avventura alle Fere:

Questo è il tuo primo anno con la maglia della Ternana Women: che bilancio fai dei primi mesi in rossoverde?

"Nei primi mesi di questa nuova esperienza sono rimasta colpita dall’ambiente. Sappiamo tutti che l’ambiente lo fanno le persone ed è quindi grazie a loro che posso dire di essere felice della mia scelta. Sicuramente, per quanto riguarda i risultati, non ci sentiamo soddisfatte né appagate, ma avremo tutto il girone di ritorno per dire la nostra e raggiungere l’obiettivo".

Durante la sosta invernale c’è stato il cambio di allenatore: come avete vissuto questo passaggio?

"Il cambio di un allenatore è sempre la conseguenza di risultati negativi da parte di tutta la squadra. Il lavoro fatto in precedenza da mister Cincotta rimane; ora siamo focalizzate sul ripartire con nuovi stimoli e nuove idee".

Cosa è cambiato nel lavoro quotidiano con l’arrivo di mister Ardizzone?

"Mister Ardizzone si è presentato alla squadra chiedendo tanta concentrazione, intensità e agonismo, proponendo un calcio semplice e coraggioso".

Si riparte subito con una sfida impegnativa contro la Lazio, quinta in classifica: che partita ti aspetti?

"Dopo la sosta natalizia e un cambio allenatore è poco importante chi abbiamo di fronte, ci stiamo concentrando sul nostro lavoro quotidiano. Mi aspetto una Ternana con una voglia irrefrenabile di fare punti".

Che tipo di Ternana Women servirà per portare a casa un risultato positivo?

"Per portare a casa un risultato positivo c’è bisogno che tutta la squadra abbia un’intenzione comune, che sia compatta e focalizzata a sbagliare il meno possibile sia in fase difensiva, sia in fase offensiva".