La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne

La Ternana Women torna a farsi sentire, anche in questa giornata, per ricordare che la violenza di genere resta una ferita profonda e aperta nella nostra società. Una ferita che non possiamo ignorare, perché ogni silenzio diventa complicità. Per questo, come club, riteniamo non solo impossibile dimenticare, ma soprattutto doveroso continuare a lottare, insieme, con la voce e con i fatti.

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la società rossoverde lancia una nuova campagna social dal messaggio diretto, chiaro, impossibile da fraintendere. Nel video compaiono Valeria Pirone, Maria Grazia Petrara, Giada Pellegrino Cimò, Claudia Ciccotti e Adriana Gomes, impegnate in un gesto semplice, quotidiano, che nel calcio dura un secondo ma vale un mondo: lo STOP... che nel 2025 ancora non vediamo fare da una società troppo mal educata.

STOP significa: Fermati. Basta. Non oltrepassare il limite, è un no assoluto, immediato e non negoziabile. Eppure, ci ritroviamo ancora costretti a ribadirlo, quasi a gridarlo. Questa campagna non vuole essere solo un invito a fermarsi e riflettere, ma vuole entrare dritto nella coscienza di ancora non capisce quanto ancora c’è da cambiare.

La Ternana Women c’è, e continuerà a metterci la faccia. Sempre.