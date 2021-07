tmw radio Alain Conte: "Dato tutto per la salvezza del San Marino Academy. Peccato"

vedi letture

L'allenatore Alain Conte, reduce dall'esperienza sulla panchina del San Marino Academy, ha così parlato a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio: "Passato un mese è stata smaltita la delusione, ci siamo impegnati tutti al massimo per questa salvezza. Devo dire che eravamo inferiori al Napoli, in ogni caso. Un po' ci siamo fatti male da soli, qualcosa durante la stagione si è rotto: dopo due anni clamorosi, con una squadra abituata sempre a vincere, le sconfitte non aiutano. Ci sono state dinamiche lontane dal calcio e devo dire che anche la mia squalifica non ha aiutato. Dopo la pausa poi prede del Covid per due volte di fila... Siamo persino quasi riuscite a riprenderla, bastava vincere uno scontro diretto ed eravamo qui a parlare d'altro. Certo, il calcio non si fa con i se e con i ma".

L'intervento integrale nel podcast!