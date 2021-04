tmw radio San Marino Academy, Conte: "Testa a testa salvezza con il Napoli fino alla fine"

Alain Conte, allenatore della San Marino Academy, è intervenuto in diretta a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio, premiato di recente con la Panchina d'Argento come miglior tecnico della scorsa Serie B: "Una bella vittoria, condivisa con il mio staff. Il premio è stato inaspettato, perché sì, abbiamo fatto bene l'anno scorso ma siamo meno d'esperienza rispetto ad altri. Riempie d'orgoglio il riconoscimento dei colleghi".

Quanto manca il campo a lei, ma soprattutto quanto manca lei alle ragazze?

"I miei collaboratori stanno facendo un lavoro eccezionale, da quando è arrivata la mia squalifica abbiamo inserito una figura in più, che è quella del tattico video-analista. Non voglio correlare i mancati risultati alla mia assenza, sapevamo che sarebbe stata dura, e arrivare a giocarci la salvezza è importante. Chi farà meglio in queste ultime cinque tra noi e Napoli si salva: per come eravamo partiti è già un successo ma non vogliamo fermarci qui, e provarci. Abbiamo questa partita col Verona in casa che per noi è fondamentale, potrebbe portarci ad un piccolo vantaggio per lo scontro diretto... Non voglio parlare però del Napoli, penso al percorso della mia squadra e basta. Sappiamo che anche perdendo lo scontro diretto potremmo rimanere in partita fino alla fine, è stimolante per noi e per l'ambiente, anche qualora non dovessimo centrare un risultato a Napoli. La sfida delle ultime partite sarà provare ad alzare un po' il baricentro dopo un inizio complicatissimo, un risveglio improvviso dal sogno. Però mi sono segnato le cose che ho letto dopo il 10-0, e spero di potermi tirare fuori questo sassolino dalla scarpa a maggio".

Il premio ha una dedica particolare?

"Le persone sarebbero tante, io ho sacrificato tanti anni in questo percorso professionale. Per me è il coronamento di un sacrificio, una citazione particolare però la devo fare a Zannoni, direttore vulcanico che mi ha voluto a San Marino. Sa come tirare il meglio fuori dall'ambiente e ha voglia di centrare l'obiettivo".

