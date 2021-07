tmw radio Dg Napoli Femminile: "Ho pianto per la salvezza. Culliamo il sogno Bonetti"

Nicola Crisano, dg del Napoli Femminile, ha parlato in diretta a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio: "Quando mi ha chiamato ancora non conoscevo bene il calcio femminile ma mi sono buttato in questa avventura e ho fatto i corsi di recupero (ride, ndr). Fortunatamente da quando sono arrivato, la scena è un po' cambiata. Vado orgoglioso della scelta dell'allenatore Pistolesi, in generale siamo stati premiati sulle nostre decisioni. Le ragazze erano consapevoli di loro stesse. Forse a qualcuno sfugge la passione dei napoletani, in ogni sport il Napoli ha sempre un uomo in più. Non abbiamo mai mollato una virgola e non nascondo che quando ci siamo salvati ho pianto, ho sentito l'abbraccio di tutta la gente. Sono soddisfatto che il Napoli sia rimasto in Serie A, credo si stiano facendo cose molto buone sia con le ragazze più giovani che con le straniere. Presto avremo l'ossatura della squadra. Abbiamo fatto un passo avanti su molti argomenti per portare Bonetti a Napoli, diciamo che il sogno continua, sperando che si possa realizzare l'arrivo di Maradona al femminile".