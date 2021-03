tmw radio Ds Fiorentina Femminile: "Proviamoci con la Juventus per insidiare la Roma"

Simone Mazzoncini, ds della Fiorentina Femminile, è intervenuto a TMW Radio nel corso di Tutto Calcio Femminile: "Di fronte a una partita così sentita, da sempre, tutto il contorno scompare. Sono di qualità, e non lo dico io ma il fatto che stiano rivincendo lo Scudetto, però può essere occasione per le ragazze di dimostrare che il divario in classifica non è veritiero. Si stanno preparando al meglio per reggere il confronto con la Juve, credo ci siano gli ingredienti per ottenere anche un risultato importante, che sarebbe motivo di soddisfazione e orgoglio per la nostra società. Saranno arrabbiate, forse, ma sarebbe stata dura anche se a Roma avessero vinto. Sono convinto però che sarà difficile pure per loro".

Cosa vi portate dietro dalla Champions League?

"Essere l'italiana che è andata più avanti e l'esperienza contro il Manchester City: lì si è visto che il gap c'è ancora, anche se il calcio femminile italiano sta crescendo. Ci aspettavamo un risultato negativo ma le nostre ragazze hanno dato tutto, battagliando per rendere la vita difficile a delle avversarie superiori. Anche questi sono segnali di crescita: per colmare il divario servirà molto il centro sportivo che la Fiorentina sta costruendo".

Partecipate alla corsa toscana con Florentia ed Empoli?

"Al di là di questo, dobbiamo avere un obiettivo e questo è il 4° posto, per cui ci sarà da battagliare soprattutto con la Roma. Quello ci potrebbe dare l'occasione di andare alle final four di Supercoppa, e siccome siamo la Fiorentina dobbiamo disputare un finale di campionato all'altezza della maglia che portiamo. Mi permetto di dire che rimango convinto della bontà di questa rosa, anche se non ha mantenuto le premesse iniziali. Le qualità ci sono, non siamo riusciti ad esprimerle con continuità".