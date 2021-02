tmw radio Fiorentina Femminile, Adami: "Siamo più forti dell'Inter, possiamo ribaltarla"

vedi letture

Greta Adami, centrocampista della Fiorentina Femminile, è intervenuta in diretta a TMW Radio nel corso di Tutto Calcio Femminile, cominciando dal ritorno di coppa con l'Inter: "All'andata non abbiamo giocato come volevamo: troppi errori, brava l'Inter a vincere. Sappiamo però che è possibile ribaltarla, con loro abbiamo già fatto grandi risultati, possiamo passare il turno. Siamo felici che la società ci abbia aperto il Franchi, anche se non ci sarà il pubblico: rispetto al Bozzi ti dà carica in più. Dobbiamo entrare in campo senza pensare al risultato, secondo me siamo più forti: non dobbiamo avere l'ansia di segnare, ma certo vogliamo vincere".

Chi teme dell'Inter?

"Avendoci giocato assieme posso dire Mauro, che sa fare reparto da sola. Poi potrei dire Tarenzi...".

Rosenborg la più abbordabile in Champions?

"A questo punto sono tutte molto difficili. Forse sì, sono le più abbordabili ma sappiamo quanto siano forti".

Ma è vero che il Wolfsburg non è al top?

"All'epoca riuscimmo a pareggiare in casa loro, ma non saprei... Alle spalle hanno una storia lunghissima, e anche se adesso non sono al massimo sarebbe comunque molto difficile".

Servirà fare come con lo Slavia?

"Lì eravamo rinfrancate dalla possibilità di vincere, mentre adesso arriverà un gran bel test per capire veramente chi siamo in questa stagione di alti e bassi. Pure l'avessimo capito, c'è da dimostrarlo".

Quanto vi può dare il Viola Park?

"Per me è molto importante, ci fa capire quanto siamo considerate dalla società, l'essere messi tutti nello stesso centro sportivo noi della famiglia della Fiorentina. Vivremo il calcio e la Fiorentina in un modo diverso da oggi, con le varie squadre che sono un po' sparse in tutta la città".

Dopo dieci anni a Firenze qual è la più grande differenza che sente?

"Sono veramente tante... Io arrivai qui per giocare e studiare, quando la maggior parte faceva l'una o l'altra: si giocava più per passione che per lavoro, è un modo diverso di vivere il calcio".

Chi vince lo Scudetto tra Juventus e Milan?

"Eh... La Juve ha una storia tale alle spalle che fa sì che siano vincenti. Direi loro".