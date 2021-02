tmw radio Martini: "La Fiorentina contro il Manchester City potrà solo ben figurare"

vedi letture

Mattia Martini, manager specializzato nel mondo del calcio femminile, è intervenuto in diretta a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio: "La storia del nostro calcio passava anche da questa qualificazione agli Europei, ero fiducioso sul valore della rosa e spero che le ragazze siano affamate. Sarà una competizione veramente difficilissima, e per me la Francia sarà la Nazionale favorita. Hanno una mentalità vincente forgiata dal gruppo del Lione, ma non solo: dico loro e l'Inghilterra sono le più complete".

Che percentuali darebbe alla Fiorentina contro il Manchester City?

"Le inglesi sono molto migliorate nelle ultime stagioni, ricordo che quando ci giocammo contro con l'Atletico Madrid ancora dovevano maturare come gruppo. A mio avviso purtroppo la Fiorentina potrà semplicemente ben figurare".

In Serie B c'è il big match tra il Como e la Lazio di Morace.

"Vedo leggermente favorita la Lazio, e sento tanti complimenti a Lotito per il progetto che sta portando avanti. Il Como è in casa, e questo rischia di essere un crocevia davvero importante per la cadetteria. Avere Adriana Martin poi dà loro quel quid in più".

Ascolta l'intervento integrale nel podcast!