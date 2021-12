ufficiale Catarina Realista è una nuova calciatrice del Pomigliano Femminile

Catarina Realista Ferreira è una nuova giocatrice del Pomigliano Calcio Femminile. Portoghese, classe 1995, Catarina ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Åland United, squadra che milita in Kansallinen Liiga, il massimo campionato finlandese, collezionando anche 2 presenze in Champions League. Catarina arriva dal Sassuolo con la formula del prestito, pronta a mettersi a disposizione di Mister Panico per rinforzare il centrocampo delle pantere.

Contestualmente, la società comunica di aver svincolato le atlete Federica Russo, Vanessa Panzeri a Giulia Ferrandi, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto ed i migliori auguri per il futuro.