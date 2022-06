ufficiale Fiorentina, rinforzo dagli Stati Uniti: presa l'attaccante Zsanett Kajan

La Fiorentina ha acquistato Zsanett Kajan dall'OL Reign. A renderlo noto è lo stesso club americano, che nel comunicato sul proprio sito ufficiale non rivela però i termini finanziari dell'accordo. Laura Harvey, allenatrice dell'OL Reign, ha salutato così l'attaccante classe '97: "Crediamo che abbia un futuro luminoso ed abbiamo ritenuto che questa, ovvero portarla in un club europeo dove può giocare, fosse la decisione giusta per farle esprimere il suo potenziale. La seguiremo alla Fiorentina".