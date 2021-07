ufficiale Inter Women, Santi torna dal prestito all'Hellas e resta in nerazzurro

Come fa sapere l'Inter Women, "Dopo la stagione in prestito all'Hellas Verona, Irene Santi torna in nerazzurro. La centrocampista classe 1999 si unisce alla rosa della prima squadra femminile, guidata da coach Rita Guarino, per la stagione 21/22".